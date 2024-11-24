"رحمة" تطلب فسخ عقد زواجها: "مدمن عصير ليمون"

كتبت- فاطمة عادل:

بعد شهرين فقط من زواجها، جلست "رحمة.ق"، 28 سنة، ربة منزل، في قاعة المحكمة تطلب فسخ عقد زواجها لم تكن المسألة عادية في أعين الجميع، فقد أثارت الأسباب التي ذكرتها الكثير من الجدل.

قالت الزوجة بوجه يملأه الغضب والحيرة: "اتجوزته عشان أعيش حياة مستقرة وسعيدة لكنه أثبت لي إنه ما يعرفش يقدّر حاجة، ولا حتى الخلاط بتاعي اللي كنت محتفظة بيه من زمان وكان بالنسبة لي انتيكا"

تساءل القاضي بدهشة: "الخلاط؟، تابعت رحمة وهي تحاول أن تشرح الموقف: "أيوه، الخلاط! يومها كنت تعبانة وطلبت منه يساعدني ويعمل عصير ليمون لنفسه بدل ما يستخدم عقله، راح شغل الخلاط بعنف، وحط كل حاجة مرة واحدة، وفي الآخر... كسره! الخلاط اتكسر قدام عيني، زي ما حلمي بحياة زوجية هادئة اتحطم".

انفجر القاضي ومَن في القاعة بالضحك المكبوت، لكن "رحمة" كانت جادة أكملت حديثها بتوتر:"مش الخلاط بس، هو ما بيهتمش بأي حاجة، لا بمشاعري ولا باحتياجاتي، دي كانت القشة اللي قسمت ضهري. أنا محتاجة شريك حياة مسؤول، مش حد يكسر كل حاجة في طريقه".

بعد سماع تفاصيل الدعوى التي حملت رقم 1136 لسنة 2023 بمحكمة مصر الجديدة، قرر القاضي تأجيل الحكم، وفي النهاية تم قبول دعوى فسخ عقد الزواج وإعلان الزوج بالحضور للفصل بها.