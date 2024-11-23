الأمن الاقتصادي يضبط 1668 قضية متنوعة داخل القطارات

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط المخالفات والظواهر السلبية في مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 1668 قضية متنوعة داخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة.