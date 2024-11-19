4 مصابين في تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور المركز إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمدخل قرية أبو غالب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارتين مما أسفر عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبارك المركزي.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق، وعملت الخدمات المرورية على تيسير حركة السيارات إلى طبيعتها.