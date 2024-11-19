لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

4 مصابين في تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

07:56 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

حادث تصادم - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور المركز إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمدخل قرية أبو غالب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارتين مما أسفر عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبارك المركزي.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق، وعملت الخدمات المرورية على تيسير حركة السيارات إلى طبيعتها.

حادث تصادم منشأة القناطر الجيزة النجدة المرور قرية أبو غالب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جثتان ومصابان في حادث تصادم جماعي أعلى الإقليمي

إعلان

إعلان

* محللة أمريكية لـ"مصراوي": روسيا لن تجرؤ على استخدام النووي لهذه الأسباب
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
* ضوابط الحج السياحي 2025.. إجراءات مهمة وتحذيرات رسمية