محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل بقضية تنظيم الجبهة الإسلامية.. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم الجبهة الإسلامية، وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة أوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلامياً بتنظيم الجبهة الإسلامية.

وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.