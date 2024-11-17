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"في الشارع اللي وراه".. تأييد حبس البلوجر "سوزي" الأردنية عامين

10:05 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب - أحمد عادل:

كشف محمد الصفتي، دفاع البلوجر سوزي الأردنية، آخر تطورات الدعوى المقامة ضدها، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية، وقضت غيابيًا بتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس سنتين للمتهمة وغرامة 300 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفيه اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

سوزي الأردنية حبس سوزي الأردنية الشارع اللي وراه جنح المطرية
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