إعلان

محكمة الجنح تغرم سيدة 10 آلاف جنيه لتقديم بلاغ كاذب ضد طليقها

07:48 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

محكمة الجنح تغرم سيدة 10 آلاف جنيه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح النزهة، بتغريم سيدة مبلغ 10 آلاف جنيه بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضد طليقها، وذلك بعد أن أقامت جنحة تتهمه بالتعدي عليها بالضرب.

وكانت السيدة قد أقامت جنحة رقم 13521 لسنة 2023 في جنح النزهة، ادعت فيها أن طليقها اعتدى عليها بالضرب أثناء عودتها إلى مسكنها، مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة، بناءً على ذلك، تم تقديم طليقها للمحاكمة الجنائية، وصدر حكم غيابي بحبسه لمدة شهر.

وقدم المستشار هيثم عباس، محامي الزوج معارضة على الحكم، وتم إصدار قرار ببراءته.

وقال هيثم عباس، محامي الزوج، إنه بمجرد براءة موكله رفع جنحة البلاغ الكاذب ضد السيدة، وقضت المحكمة بتغريمها 10 آلاف جنيه نتيجة تقديمها بلاغًا كاذبًا.

محكمة جنح النزهة محكمة الجنح تغرم سيدة 10 آلاف بلاغ كاذب المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محاولات للصلح.. آخر تطورات حادث اللاعب صلاح محسن بالتجمع الخامس

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة