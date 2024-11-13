محكمة الجنح تغرم سيدة 10 آلاف جنيه لتقديم بلاغ كاذب ضد طليقها

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح النزهة، بتغريم سيدة مبلغ 10 آلاف جنيه بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضد طليقها، وذلك بعد أن أقامت جنحة تتهمه بالتعدي عليها بالضرب.

وكانت السيدة قد أقامت جنحة رقم 13521 لسنة 2023 في جنح النزهة، ادعت فيها أن طليقها اعتدى عليها بالضرب أثناء عودتها إلى مسكنها، مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة، بناءً على ذلك، تم تقديم طليقها للمحاكمة الجنائية، وصدر حكم غيابي بحبسه لمدة شهر.

وقدم المستشار هيثم عباس، محامي الزوج معارضة على الحكم، وتم إصدار قرار ببراءته.

وقال هيثم عباس، محامي الزوج، إنه بمجرد براءة موكله رفع جنحة البلاغ الكاذب ضد السيدة، وقضت المحكمة بتغريمها 10 آلاف جنيه نتيجة تقديمها بلاغًا كاذبًا.