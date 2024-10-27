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حادث مروع بطريق الضبعة.. 8 مصابين حصيلة أولية

02:40 م الأحد 27 أكتوبر 2024

إسعاف أرشيفية

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كتب- محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص على الأقل، في حادث مروع بطريق الضبعة اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط 8 مصابين على الأقل في حادث مروري مروع.

المصابون نقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد للعلاج، ويواصل رجال الأمن جهودهم لرفع آثار الحادث.

طريق الضبعة مستشفى اليوم الواحد حادث طريق الضبعة
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