عتق مؤمن وعفو من عند الله.. محامي أسرة "الشوبكي" : التصالح تم أمس

كتب - رمضان يونس:

أكد شنودة مكارم محامي أسرة الراحل أمين الشرطة أحمد الشوبكي، ضحية حادث دهس نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، أن أسرة المجني تصالحت مع اللاعب، أمس الإثنين، خلال جلسة في منزل أسرة المتوفى.

وأوضح مكارم في تصريح خاص لـ مصراوي أن زوجة الراحل الأمين الشوبكي عفت عن اللاعب عقب تأدية واجب العزاء بعد إخلاء سبيله؛ الاسرة قررت في وقت سابق أنها ستعفو عن الجاني: "عتق مؤمن وعفو من عند الله"، لكن قرار التصالح في انتظار موافقة النيابة الحزبية.

وحرص عدد من أصدقاء لاعب الزمالك أحمد فتوح على التواجد أمام محكمة جنايات مرسى مطروح لمؤازرة اللاعب في قضيته المعروفة إعلاميًا بقتل الأمين "أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ تحت قيادة وتأثير المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز - في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة تحمل لوحات أرقام " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر الحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.