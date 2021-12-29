حدث ليلاً| تعهد جديد من السيسي للمصريين.. وأماكن الأمطار في 3 أيام

05:30 ص الأربعاء 29 ديسمبر 2021
حدث ليلاً| تعهد جديد من السيسي للمصريين.. وأماكن الأمطار في 3 أيام

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