حدث ليلاً| تعهد جديد من السيسي للمصريين.. وأماكن الأمطار في 3 أيام

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، للمصريين، بالعمل مع الحكومة على تغيير الواقع في مصر إلى الأفضل.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن تقدم في مفاوضات فيينا النووية بشأن برنامج إيران النووي، مضيفة أن الوضع الأساسي لم يتغير، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

مصطفى الفقي: اهتمام الرئيس السيسي بالصعيد إنساني تاريخي حضاري

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي موضوع إنساني تاريخي حضاري استراتيجي معروف جدًا، مضيفًا: "كل الناس كانت تتشدق بنهضة الصعيد، ولكن ميزة الرئيس السيسي أنه يقتحم المشكلات مباشرة".

التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مأرب.