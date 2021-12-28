التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

08:48 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

تحالف دعم الشرعية

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مأرب.

وقال التحالف في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه استطاع "تدمير منظومة دفاع جوي معادية، مع استمرار القتال على جبهة محافظة مأرب".

وتتواصل المعارك الحامية في مأرب بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية، التي أصابها الارتباك بعد الكشف عن أدلة تثبت تورط "حزب الله" في تقديم دعم للميليشيات الإرهابية.

تحالف دعم الشرعية دفاع جوي للحوثيين منظومة دفاع جوي الرياض

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