واشنطن: مفاوضات فيينا النووية شهدت تقدمًا في الأسابيع الأخيرة

11:44 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
واشنطن: مفاوضات فيينا النووية شهدت تقدمًا في الأسابيع الأخيرة

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن تقدم في مفاوضات فيينا النووية بشأن برنامج إيران النووي، مضيفة أن الوضع الأساسي لم يتغير، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأشار المتحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، إلى أنه من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية التقدم في المحادثات النووية مع إيران.

وانطلقت أمس الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، الجولة الثامنة من المفاوضات النووية مع إيران، بهدف إحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه أحاديًا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وزارة الخارجية الأمريكية مفاوضات فيينا النووية برنامج إيران النووي إيران نيد برايس

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