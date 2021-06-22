حماس في غزة تلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي

غزة- (بي بي سي):

وصل صباح الثلاثاء وفد من الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز.

وقال مصدر موثوق به لبي بي سي إن الوفد سيلتقي بقادة حركة حماس في مسعى أخير من أجل العمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تدهور الأمور، لا سيما بعد الإعلان أمس عن فشل اللقاء الذي جرى بين الحركة ووفد من الامم المتحدة.

وكان يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة قد وصف لقاءه بوفد الأمم المتحدة ممثلا بمبعوثها لعملية السلام في الشرق الأوسط أمس بالسيئ للغاية وبعدم الإيجابية مطلقا، وبأنه لا يوجد أي بوادر لحل الأزمة الإنسانية في القطاع وبأن إسرائيل تحاول ابتزازهم في موضوع التخفيف من الحصار.

وقال السنوار في تصريح له عقب انتهاء لقاء خاطف: سنعقد اجتماعا مع كافة القوى الفلسطينية لنقرر خطوتنا التالية".

وتقول بعض المصادر المحلية بأن وفد الأمم المتحدة جاء حاملا رسالة من الجانب الإسرائيلي لقيادة حركة حماس في غزة تبلغهم ربط تخفيف الحصار وفتح المعابر وإدخال أموال المنح والمساعدات الدولية وخاصة القطرية وما يتعلق بالإعمار بالكشف عن مصير الجنود الإسرائيليين الذي تحتجزهم الحركة، وهو أمر ترفضه حماس وتطالب بفصل الملفين عن بعضهما الآخر.