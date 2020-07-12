رغم زيادة إصابات كورونا.. "ديزني لاند" يفتح أبوابه في فلوريدا

واشنطن- (بي بي سي):

أعاد منتجع والت ديزني العالمي، السبت، فتح أبوابه في ولاية فلوريدا الأمريكية، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وبدأ متنزها المملكة السحرية والمملكة الحيوانية في استقبال الزوار، السبت، وينتظر أن تتبعهما مواقع أخرى في بعض أنحاء مجمع أورلاندو الترفيهي الشاسع، من بينها متنزه استوديوهات هوليود، اعتبارا من 15 يوليو الجاري.

وفرضت إدارة المنتجع الترفيهي على الزوار عدداً من تدابير السلامة، بما فيها ارتداء الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والخضوع لفحوص درجات الحرارة. وعلق المنتجع العروض والألعاب النارية والأنشطة الأخرى التي تؤدي للتجمعات. كما منع الاقتراب من ميكي ماوس وسندريلا وغيرهما من الشخصيات الشهيرة، وعوضا عن ذلك، ظهرت تلك الشخصيات طافية أو على ظهور الخيل.

وسجلت ولاية فلوريدا أكثر من ربع مليون إصابة، و4197 وفاة بفيروس كورونا.

وكان المنتجع قد أغلق أبوابه، لأول مرة، في مارس، خلال الأشهر الأولى لتفشي الوباء في الولايات المتحدة، في وقت تركزت فيه الإصابات في نيويورك وكاليفورنيا، قبل أن تصبح فلوريدا من بين العديد من الولايات التي سجلت ارتفاعاً في أعداد المصابين، خلال الأسابيع الأخيرة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مقاطعة أورانج، حيث يقع المنتجع الترفيهي، نحو 16 ألفاً و630 إصابة.