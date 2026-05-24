انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

09:48 ص 24/05/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي Cib:

52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.

بنك البركة:

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول:

52.81 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك قطر الوطني:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.

