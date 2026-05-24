انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.
بنك البركة:
52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.81 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.