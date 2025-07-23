كتبت- منال المصري:

بحث محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، مع وفداً من اتحاد نقابات جنوب إفريقيا "ساسبو (SASBO) "، برئاسة تسيتسي مافاباثو تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آفاق التعاون المشترك.

وجاء الاجتماع وفق بيان البنك اليوم، بحضور النائبة الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، تأتي تلك الزيارة في إطار برنامج التعاون المشترك بين اتحاد ساسبو والنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية في مصر، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الطرفين، وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ 14 عامًا.

واستعرض أبو السعود، الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري، والدور التنموي للبنك في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة العمل، خاصة وأن العاملين في البنك من ذوي المهارات والخبرة، يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير التي ينتهجها البنك حالياً، مؤكداً أن البنك يمتلك 20 ألف فرصة نجاح هم عدد موظفي البنك.

وأوضح أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري يسعى إلى تقديم الدعم والتحفيز اللازمين، لضمان مسيرة مهنية وظيفية واعدة لموظفيه تتناسب مع متطلبات العمل في القطاع المصرفي، لتحقيق رؤية وأهداف البنك.

وأكد أن البنك لديه قنوات اتصال مفتوحة على الدوام مع ممثلي نقابة العاملين بالبنك، والتي تمثل حلقة الوصل بين الإدارة والعاملين لضمان تطبيق معايير وقوانين العمل ورعاية حقوق العاملين، فضلاً عن حرص البنك على تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بما يسهم في تحسين بيئة العمل ويعظم قيم الولاء والانتماء للبنك.

وأضاف "أن البنك يعمل باستمرار على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتدريب، ورفع كفاءة العاملين، لتدريب العاملين على أحدث المهارات، مما يساعدهم على مواكبة التطورات العالمية للعمل المصرفي وأفضل الممارسات المصرفية، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمة المصرفية والتمويلية لعملائه".

وأكد تسيتسي مافاباثو، على أهمية هذه الزيارة التي أتاحت للوفد فرصة التعرف على تجربة البنك الزراعي المصري، وحرصه على تعزيز العلاقة بين الإدارة والعاملين، معرباً عن تطلعه لبحث آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات المهنية على مستوى القارة الإفريقية، مشيداً بالتناغم الإيجابي الواضح بين إدارة البنك والعاملين به، موجهاً الشكر لإدارة البنك على حفاوة الاستقبال.