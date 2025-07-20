بنك البركة يوقع اتفاقيتين بـ 100 مليون دولار لتمويل التجارة

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر توقيع اتفاقيتين مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)بقيمة 100 مليون دولار.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن الاتفاقية الأولى تختص ببوليصة تأمين الائتمان المستندي بقيمة 50 مليون دولار لدعم معاملات التصدير.

والثانية تختص ببوليصة تأمين المصارف العامة بقيمة 50 مليون دولار لتوفير تغطية تأمينية لتمويل التجارة الإسلامية التي قد ينفذها البنك مستقبلا.

جرت مراسم توقيع الاتفاقيات بين كل من الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، و أحمد عطية، رئيس إدارة المؤسسات المالية في بنك البركة مصر في حضور عدد من كبار المسؤولين الدوليين.

قال كريم نامق، الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق المال ببنك البركة مصر: "تأتي هذه الاتفاقيات لتجسد التزام بنك البركة مصر بتقديم حلول مالية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُعزز من قدرة عملائنا على التعامل بثقة وأمان في الأسواق الدولية.

وأوضح أن توفير هذه التغطيات التأمينية المتقدمة يشكل ركيزة أساسية في تقليل المخاطر الائتمانية، ويدعم توسع نشاطات تمويل التجارة الخارجية بما يتوافق مع رؤيتنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.