هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
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