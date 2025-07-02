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هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

11:33 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

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