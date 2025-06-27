كتبت- منال المصري:

قال بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسبم بنك" إن إجمالي أصول وضمانات البنك تضاعف أكثر من ثمانية أضعاف بين سبتمبر 2015 وأبريل 2025 ليصل إلى 43.5 مليار دولار.

وتوقع أوراما خلال كلمته في الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك في أبوجا عاصمة نيجيريا أن يصل إجمالي أصول البنك وضماناته إلى ما لا يقل عن 250 مليار دولار خلال 10 السنوات مقبلة.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات سبعة أضعاف، ليصل إلى 3.24 مليار دولار، من 408 ملايين دولار.

وبلغ صافي الدخل حوالي مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 700% عن مستواه البالغ 125 مليون دولار في عام 2015.

وأشار بنديكت إلى أن الدعم القوي من المساهمين أدى إلى ارتفاع أموالهم من حوالي مليار دولار في سبتمبر 2015 إلى 7.5 مليار دولار في أبريل 2025، وارتفاع السيولة إلى 4.5 مليار دولار من 450 مليون دولار في سبتمبر 2015.