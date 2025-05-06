مؤشر الدولار يتراجع مقابل 6 عملات أساسية مع تجدد المخاوف من حروب ترامب التجارية

كتبت- منال المصري:

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات رئيسية 0.22% خلال تعاملات اليوم إلى 98.59، وفق بيانات منشورة على بلومبرج.

وجاء التراجع مع تجدد المخاوف العالمية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها ترامب على واردات 185 دولة بعد أن أعلن الاتجاه إلى فرض ضرائب 100% على الإفلام التي يتم تصويرها خارجها أمريكا.

ويقيس مؤشر الدولار يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى هي اليورو والجنيه الإستراليني والفرنك السويسري والكرونة السويدية، والدولار الكندي والين الياباني.