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الدولار تحت الـ 50 جنيها للشراء والبيع بالبنوك لأول مرة منذ بداية العام

03:06 م الثلاثاء 20 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري ليتراجع سعر الشراء والبيع تحت الـ 50 جنيها، خلال تعاملات 6 بنوك اليوم، وفق آخر تحديث لسعر الصرف.

تلقى الجنيه زخما كبيرا بعد تدفق الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر- للاستثمار في أدوات الدين المحلية أذون وسندات الخزانة- بما ساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي مقابل الطلب على شراء الجنيه، وفق ما فسره بعض المصرفيين تحدث إليهم مصراوي.

أسعار الدولار في أكبر 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع بانخفاض 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.82 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

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