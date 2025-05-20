الدولار تحت الـ 50 جنيها للشراء والبيع بالبنوك لأول مرة منذ بداية العام
كتبت- منال المصري:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري ليتراجع سعر الشراء والبيع تحت الـ 50 جنيها، خلال تعاملات 6 بنوك اليوم، وفق آخر تحديث لسعر الصرف.
تلقى الجنيه زخما كبيرا بعد تدفق الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر- للاستثمار في أدوات الدين المحلية أذون وسندات الخزانة- بما ساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي مقابل الطلب على شراء الجنيه، وفق ما فسره بعض المصرفيين تحدث إليهم مصراوي.
أسعار الدولار في أكبر 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع بانخفاض 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.82 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.
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