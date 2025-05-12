بنسبة نمو 114%.. بنك قناة السويس يربح 1.3 مليار جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافي أرباح البنك ارتفعت 114% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.3 مليار جنيه 600 مليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي مدعومًا.

وجاء ذلك وفق ما قاله المغربي في بيان للبنك اليوم، بفضل زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54% خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.7 مليار جنيه قارنة بنحو 1.1 مليار جنيه مصري بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المغربي إلى زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء 15.4% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 86 مليار جنيه مقارنة بنحو 75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وارتفع صافي محفظة قروض الشركات 15.7% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 80.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 69.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.



وأضاف أن الجمعية العامة للبنك، المنعقدة في 16 مارس 2025، قد أقرت الموافقة على توزيع أسهم مجانية بمبلغ 3.5 مليار جنيه من أرباح البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى 10 مليار جنيه بعد الزيادة، وهو ما يُساهم في تحسين القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة قدرة البنك على دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.