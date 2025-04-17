هل يفقد الجنيه بريقه في جذب الأموال الساخنة بعد خفض أسعار الفائدة؟

كتبت- منال المصري:

استبعد محمد عبد العال، الخبير المصرفي خلال حديثه مع "مصراوي" تراجع شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه بعد خفض البنك المركزي سعر الفائدة.

وأوضح أن أسعار العائد على الجنيه لا تزال مرتفعة في ظل تراجع معدلات التضخم حيث العائد الحقيقي على الجنيه يبلغ نحو 12% بالموجب وسط انخفاض العائد المقدم على الدولار.

خفض البنك المركزي، اليوم الخميس لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 2.25%، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض.

وأشار عبد العال إلى أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى عدة عوامل بجانب سعر الفائدة منها معدل التضخم وسعر الصرف وحرية الدخول والخروج.

بعد تحرير سعر الصرف جذبت مصر استثمارات أجنبيه في أذون وسندات الخزانة المحلية بقيمة 25 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من تحرير سعر الصرف لتتخطي 35 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

والمستثمرين الأجانب تغريهم أسعار العائد المرتفع على العملات المحلية بالأسواق الناشئة ومنها مصر بشرط استقرار المؤشرات الاقتصادية.

والأموال الساخنة تعد من ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة وتعزيز قوة العملة المحلية لكن مخاطرها ترتفع في حال الخروج المفاجئ مما يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية.