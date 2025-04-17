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لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%

07:32 م الخميس 17 أبريل 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2.25% على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليتوافق مع التوقعات.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، فان أسعار الفائدة تراجعت من مستوياتها القياسية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

في 12 نوفمبر 2020 شهد آخر خفض للمركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 0.5% على الجنيه قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بنسبة 19% من مارس 2022 حتى مارس 2024.

وجاء قرار المركزي اليوم بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم 12.8% في فبراير من 24% في يناير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس.

على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 8%.

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