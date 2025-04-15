رئيس أفريكسيم: هناك المزيد من المخاطر على أفريقيا في عهد ترامب بسبب الرسوم الجمركية

كتبت- منال المصري:

قال بنديكت أورماه رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن قارة أفريقيا تواجه المزيد من المخاطر في ظل عهد الرئيس دونالد ترامب بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن أفريقيا اتخذت خطوات مسبقة لتعزيز التبادل التجاري بينها من أهمها إبرام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في 2018. ودخولها حيز التنفيذ في 2019 وهي الأداة التي ينظر لها كمصدر للاقتصاد.

وأضاف بنديكت أن حجم التبادل التجاري لقارة أفريقيا ارتفع من 10% من إجمالي التجارة العالمية في تسعينات القرن الماضي إلى 15% بنهاية 2023.

وأشار إلى إن إجمالي الناتج المحلي على مستوى الدول الأفريقية بلغ 3 تريليونات دولار، بعدد 1.3 مليار نسمة.

وأكد أن حجم الاستثمارات في القارة الافريقية قفز من 8 مليارات دولار في الثمانينيات القرن الماضي إلى 350 مليار دولار بنهاية 2023.