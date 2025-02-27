بنسبة نمو 137%.. البنك الأهلي الكويتي يربح 6.6 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر زيادة صافي الأرباح بنسبة 137% خلال 2024 إلى 6.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه في 2023.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 59% خلال 2024 إلى 6.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه في 2023 فيما نمى صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 23.7% خلال 2024 إلى 1.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه في 2023.

وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 44.3% خلال 2024 لتصل إلى 119.9 مليار جنيه مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه في 2023.

كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 40% خلال 2024 إلى 69.3 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه في 2023، حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 1.74 % في نهاية ديسمبر 2024.

وقال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر "إن معدلات النمو القوية التي نجح البنك في تحقيقها على مستوى كافة المؤشرات المالية تعكس سعينا الحثيث نحو تعزيز مكانتنا المصرفية وقدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، وذلك بفضل استراتيجية البنك الحكيمة وخطط الأعمال المرنة والتي تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي محلياً وعالميا."

وأوضح "أن رؤيتنا المستقبلية تتسم بالإيجابية وسنواصل مسيرتنا الناجحة المرتكزة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مؤشرات النمو والربحية مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية ورفع كفاءة كوادرنا البشرية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالتميز مما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته الطموحة وريادته في السوق المصرفي المصري. وإذ أنتهز هذه الفرصة وأتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك".

وقال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر "تأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة البنك المتميزة بالقطاع المصرفي".