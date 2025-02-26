سعر شراء الريال السعودي يتراجع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر شراء الريال السعودي للشراء في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.50 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.50 جنيه للبيع. بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.50 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.50 جنيه للبيع.