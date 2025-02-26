سعر شراء الريال السعودي يتراجع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر شراء الريال السعودي للشراء في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.50 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.50 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.50 جنيه للبيع. بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.50 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.50 جنيه للبيع.
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