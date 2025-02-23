محمد بدير رئيسا تنفيذيا لبنك QNB مصر لثلاث سنوات مقبلة للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك QNB مصر أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المصري إعادة تشكيل وانتخاب مجلس إدارة البنك انتخاب المجلس وتشكيله لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 20 فبراير 2025.

وبحسب إفصاح البنك المنشور في البورصة اليوم، فإنه تم انتخاب علي راشد علي المسند المهندي رئيسا لمجلس إدارة البنك (غير تنفيذي)، وعاصم محمد فهمي محمد رجب نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك (غير تنفيذي - مستقل)، ومحمد بدير وتعيينه رئيسا تنفيذيا للبنك.

ويضم مجلس إدارة بنك QNB مصر 11 عضوا منهم 9 أعضاء غير تنفيذيين واثنين تنفيذيين هما محمد بدير وطارق فايد.

ماذا نعرف عن محمد بدير؟

لدى محمد بدير خبرة في المجال المصرفي ممتدة تتخطى 35 عاما وبدأ مسيرته المهنية في عام 1991 بالعمل في بنك مصر الدولي، ثم انتقل إلى البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – القاهرة في 2005، وبعد عامين انتقل إلى بنك عوده – مصر، وشغل العديد من المناصب القيادية وصولا إلى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر.

وقبل نهاية 2021 تولى بدير منصب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر خلفا للمصرفي المخضرم محمد الديب.