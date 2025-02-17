مؤسسة البنك التجاري الدولي توقع بروتوكول مع مستشفى مبرة مصر القديمة بـ 15 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة البنك التجاري الدولي تقديم دعم مالي بقيمة 15 مليون جنيه لوحدة أمراض القلب للأطفال بمستشفى مبرة مصر القديمة، ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن هذا الدعم يهدف إلى توفير الفحوصات اللازمة باستخدام الموجات الصوتية (الإيكو) للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب، بالإضافة إلى تقديم التدخلات الطبية اللازمة من خلال قسطرة القلب للأطفال الذين يعانون من تشوهات قلبية وأمراض القلب الروماتيزمية.

وقد تم توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة البنك التجاري الدولي والمؤسسة العلاجية بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر و نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي. (CIB)

وقال عمرو الجنايني "نعتز بالتعاون المثمر مع مستشفى مبرة مصر القديمة، حيث يؤكد هذا التعاون التزام مؤسسة البنك التجاري الدولي بدورها في توفير الدعم اللازم للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، وضمان حصولهم على الرعاية التي يستحقونها".

وأضاف "نحن نؤمن بأهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية وخلق تغيير مستدام للأجيال القادمة".

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تأثير طويل الأمد على حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب في مختلف أنحاء مصر، حيث سيتم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان مستقبل صحي أفضل.

وتؤكد مؤسسة البنك التجاري الدولي من خلال هذه المبادرة على التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصحية في مصر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.