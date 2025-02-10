بعد آخر تهديدات ترامب.. الدولار يرتفع عالميا مقابل 6 عملات خلال تعاملات اليوم

كتبت- منال المصري:

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.14% إلى 108.17 مقابل 6 عملات رئيسية خلال تعاملات اليوم، وفق بيانات بلومبرج.

وجاء ارتفاع مؤشر الدولار بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رسوم جمركية 25% على كافة واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم وهو ما أثار مخاوف بزيادة توتر ارتفاع الأسعار والتضخم.

ومؤشر الدولار يقيس أدائه مقابل اليورو والجنيه الإستراليني والدولار الكندي والين الياباني، والفرنك السويسري، وكرونة السويدية.