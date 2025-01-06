السعودية تقترض 37 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة وسداد أصل دين في 2025

كتبت- منال المصري:

تسعى السعودية لاقتراض 37 مليار دولار خلال 2025 بهدف تغطية عجز الموازنة المتوقع وسداد مستحقات أجل دين حان موعد سداده خلال 2025.

ووفق ما نشرته "فوربس الشرق الأوسط" فإن السعودية قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

ووفق بيان للمركز الوطني السعودي لإدارة الدين، اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي الجديد لسد عجز الموازنة بقيمة 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال السنة بما يعادل 38 مليار ريال (10.11 مليار دولار)، وفق ما نشرته "فوربس".

تستهدف السعودية خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، وفق "فوربس".

يضاف ذلك إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.

موازنة 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي أقر موازنة 2025 أواخر نوفمبر الماضي بمصروفات مقدرة 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار) وإيرادات 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار)، بحسب "فوربس".

من المتوقع، "وفق فوربس"، أن يبلغ الدين العام للسعودية في 2025 نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) بما نسبته 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتغطيـة العجز المتوقع في الموازنة وسـداد أصل الدين المستحق خلال 2025 وفق وزارة المالية.