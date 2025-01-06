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ارتفع في بنك البركة...سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الاثنين

09:54 ص الإثنين 06 يناير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي البركة وقناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الاثنين ، بينما تراجع في بنكي التعمير والاسكان، ومصرف أبو ظبي الاسلامي، فيما استقر في 6 بنوك ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.66 جنيه للشراء، 50.76 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.66 جنيه للشراء، و 50.76 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.66 جنيه للشراء، و 50.76 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.66 جنيه للشراء، و 50.76 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.61 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.64 جنيه للشراء ، و 50.74 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي:

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