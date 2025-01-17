انخفاض 61.2%.. توترات البحر الأحمر تدفع إيرادات قناة السويس للتراجع بالربع الأول

كتبت- منال المصري:

انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 61.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 931.2 مليون دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبحسب بيانات تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي الجاري 2024-2025 الصادر للبنك المركزي، فإن الانحفاض يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

وانخفضت الحمولة الصافية للسفن بقناة السويس بمعدل 68.4% لتقتصر على 127.2 مليون طن وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 51% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي.

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