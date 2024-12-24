تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 8 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في مصرف ابو ظبي الاسلامي، فيما استقر في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.13 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

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