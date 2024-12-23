قفزة في متوسط السيولة بالعملة المحلية والأجنبية ببنوك مصر بنهاية سبتمبر 2024
07:47 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
كتبت- منال المصري:
متوسط السيولة من العملة الأجنبية ببنوك مصر قفز إلى 77.7% بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 69.9% من نفس الفترة في 2023، وفي تقرير مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي المصري( بخلاف البنك المركزي المصري).
فيما ارتفعت السيولة بالعملة المحلية ببنوك مصر إلى 32.1 بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة 38.5% بنفس الفترة من العام السابق.
فيما زادت نسبة توظيف القروض للودائع بالعملة المحلية والأجنبية إلى 61.3% بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ52.4% بنفس الفترة من 2023.
فيديو قد يعجبك: