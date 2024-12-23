بنك الإمارات دبي الوطني يوقع عقد تمويل بـ 2.5 مليار جنيه لصالح شركة الإنشاءات العربية

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر توقيع عقد تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح شركة الإنشاءات العربية (ACC)بهدف دعم وتعزيز المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح البنك أن الموافقة على هذه التسهيلات الائتمانية تعكس الالتزام المشترك بين الطرفين بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وشهد التوقيع حضور قيادات بنك الإمارات دبي الوطني مصر وهم عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، وتامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، ومصطفى أشرف، رئيس فريق الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات.

ومن جانب شركة الإنشاءات العربية (ACC)، حضر ماهر المرعبي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس إدارة للشئون المالية للشركة في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير فرع الشركة في مصر.

وأكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تعكس الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني - مصر وشركة الإنشاءات العربية (ACC) التزامنا الراسخ بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات.

وأوضح "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة نمونا، حيث يسهم التعاون مع واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات في تسريع خططنا التوسعية، وتنويع محفظة أعمالنا، وتعزيز قدرتنا على تقديم حلول مالية مبتكرة."

وقال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر "ترتكز رؤيتنا علي بناء شراكات طويلة الأمد مع قادة الصناعة في مختلف القطاعات الرئيسية لتعزيز قدرتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، إلي جانب تقديم التسهيلات الائتمانية".

وأوضح "هذه الاتفاقية مع شركة الإنشاءات العربية (ACC) تمثل مثالًا حيًا على التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والإقليمي."

ووفق خالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، "تعكس هذه الشراكة امتدادًا للعلاقة الوطيدة التي تجمعنا بشركة الإنشاءات العربية (ACC)، وتؤكد التزامنا بدعم الشركات متعددة الجنسيات من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تُعزز من تنافسيتها في الأسواق المختلفة."

وقال ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة الإنشاءات العربية (ACC)، "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، إذ ستتيح لنا هذه التسهيلات الائتمانية فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتوسيع نطاق عملياتنا داخل مصر وخارجها".

وأوضح "يمثل الدعم الذي يقدمه لنا البنك خطوة استراتيجية مهمة في مسار نمو شركتنا، ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مضافة للطرفين وتعزز من نجاحاتنا المشتركة."

وقال إسماعيل مجدي، عضو مجلس الإدارة للشئون المالية لشركة الإنشاءات العربية في مصر وأفريقيا،"يشكل الدعم الذي يقدمه بنك الإمارات دبي الوطني - مصر ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركة. فنحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق إنجازات متميزة وستعود بفوائد كبيرة على كلا الطرفين."