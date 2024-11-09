متى يجتمع المركزي لحسم سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي؟

كتبت- منال المصري:

يترقب سوق المال والقطاع المصرفي اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة مجددا 0.25% على الدولار الخميس الماضي.

وبحسب جدول لجنة السياسة النقدية، فإن البنك المركزي المصري يعقد سابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس بعد المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وآخر عامين ونصف رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف السيطرة على لضغوط التضخمية المتسارعة من تحرير سعر الصرف.

فيما أبقى البنك أبقى خلال آخر 4 اجتماعات على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد تسارع معدل التضخم.

وتوقع مصرفيون ومحللون إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل تحت ضغوط مخاطر اتجاه التضخم لمستوى صعودي بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار.

كان التضخم ارتفع للمرة الثانية على التوالي إلى 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس الماضي.