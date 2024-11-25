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قفزة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في أول 9 أشهر من 2024

01:17 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة في أول 9 أشهر من عام 2024. وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد سجلت تحويلات العاملين بالخارج في الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة من يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار في نفس الفترة من 2023).

وتضاعفت تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2024 وحده، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

وبحسب بيان البنك المركزي فإن التحويلات شهدت أيضا خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج البنك المركزي المصري
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