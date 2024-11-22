سعر الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.

سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك

البنك الأهلي: 13.19 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و13.26 جنيه للبيع بزيادة 12 قرشًا.

بنك مصر: 13.20 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشًا ، و13.27 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشًا.

بنك الإسكندرية:13.23 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا ، و13.28 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.24 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و 13.22 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشًا ، و13.20 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.