سعر الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.
سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك
البنك الأهلي: 13.19 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و13.26 جنيه للبيع بزيادة 12 قرشًا.
بنك مصر: 13.20 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشًا ، و13.27 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشًا.
بنك الإسكندرية:13.23 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا ، و13.28 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 13.24 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و 13.22 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.
بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشًا ، و13.20 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.
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