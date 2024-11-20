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قفزة في سعر الدولار بنهاية تعاملات الأربعاء في 10 بنوك

04:03 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 14 و21 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء في 10 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.66 جنيه للشراء، و 49.76 جنيه للبيع، بارتفاع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بارتفاع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بارتفاع 20 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بارتفاع 19 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بارتفاع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بارتفاع 21 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بارتفاع 21 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بارتفاع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بارتفاع 14 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.71 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بارتفاع 21 قرشا للشراء والبيع.

أسعار الدولار البنك الأهلي المصرى بنك مصر
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