بعد طلب الرئيس.. صندوق النقد: منفتحون بشكل كبير لتعديل برنامج مصر

كتبت- منال المصري:

قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته منصة "الشرق" إن الصندوق منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر.

وأوضحت أن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة، وفق ما نشرته "الشرق".

وجاءت تصريحات كريستالينا جورجييفا بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الأحد الماضي، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".

وأَضاف الرئيس: "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".

وتأتي تصريحات الرئيس بعد أن رفعت الحكومة سعر البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة خلال 2024 يوم الجمعة الماضية بين 7.7% و17% وفق الاتفاق مع الصندوق.

ويعقد صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي اجتماعاته السنوية حاليا في واشنطن عاصمة الولايات المتحد الأمريكية، بحضور وفد من مصر على رأسهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك وزير المالية ورانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.