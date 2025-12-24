تصريحات مهمة لوزير التعليم.. ماذا قال عن نظام البكالوريا والكثافات وحوادث الاعتداء على التلاميذ؟
كتب : مصراوي
إعلان
كتب : مصراوي
فيديو قد يعجبك
إعلان
الكاميرون
الجابون
كوت ديفوار
موزمبيق
عاجل.. قناة مجانية تبث مباراة الجزائرة والسودان الآن في كأس أمم أفريقيا
اهداف ونتيجة مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية (2-1) في كأس أمم
لوكا زيدان ومحرز يقودان تشكيل الجزائر أمام السودان في أمم إفريقيا
“على يد حكم مصري".. أول بطاقة حمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025
نجم الأهلي السابق: "الناس مستنية غلطة لحسام حسن.. وصلاح مش ساحر"
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان