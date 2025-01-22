الرئيسية أخبار مصراوى TV بعد مقتل السنوار... حماس تكشف عن خليفته بطريقة غير مباشرة 01:00 م الأربعاء 22 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث السنوار ماس لسطين سرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: قطعة التصويب والمحادثة.. أسئلة حيرت طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط الأخبار المتعلقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقدم استقالته...اعتراف بالفشل وخطة لنقل أخبار أين أخفت حماس أسيرات الاحتلال؟ أخبار بدء نقل الأسيرات الفلسطينيات إلى سجن عوفر .. فرحة عارمة في اليوم الأول أخبار من هي خالدة جرار التي ستفرج عنها إسرائيل اليوم؟ أخبار