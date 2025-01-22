إعلان

بعد مقتل السنوار... حماس تكشف عن خليفته بطريقة غير مباشرة

01:00 م الأربعاء 22 يناير 2025
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السنوار ماس لسطين سرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قطعة التصويب والمحادثة.. أسئلة حيرت طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط

إعلان

إعلان

قطع رأسه في ثوان معدودة.. أول تحرك من النيابة في جريمة "الرأس المفصولة" بالأقصر
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة