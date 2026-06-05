نشر المجلس الأعلى للجامعات ملفًا متكاملًا بشأن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الخارج للدراسة في بعض الكليات، لا سيما الكليات العملية، والراغبين في معادلة الشهادات التي يحصلون عليها بنظيراتها في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومن بينها الدراسة في أوكرانيا للعام الجامعي 2026.

وقرر المجلس تطبيق عدد من القواعد والضوابط المعمول بها اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 فيما يخص كليات قطاع الطب، والتي تشمل: الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض.

شروط معادلة الشهادات والجامعات المعترف بها في مصر

أوضح المجلس أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية، يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية، بينما يشترط بالنسبة للحاصلين على الشهادات الثانوية العربية المعادلة أن يكونوا من القسم العلمي. أما بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، فيجب استيفاء المواد المؤهلة الأساسية، وهي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.

وأضاف أنه في حالة تحويل الطالب قبل الحصول على درجة البكالوريوس، يجب استيفاء المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

وفيما يتعلق بقطاع الهندسة، والذي يضم كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتخطيط العمراني، والفنون الجميلة (عمارة)، أوضح المجلس أنه يشترط بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة المصرية أن يكون الطالب من شعبة الرياضيات، بينما يشترط بالنسبة للحاصلين على الشهادات العربية المعادلة أن يكونوا من القسم العلمي.

أما بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، فيجب استيفاء المواد المؤهلة الأساسية، وهي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، مع الالتزام باستيفاء المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة في حالة التحويل قبل الحصول على درجة البكالوريوس.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة استيفاء التصديقات المطلوبة من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التي تُرفق مع الدعوات الدراسية الموجهة إلى الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج، وذلك من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند استلام مستندات الطلاب المتقدمين للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات.

وأشار المجلس إلى أن وضع جميع الطلاب، بنين وبنات، تحت الإشراف العلمي للبعثات يُعد أحد الشروط الأساسية لمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من الجامعة الأجنبية يفيد بانتظامه وتقدمه الدراسي.

وأكد المجلس أن قبول الطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الأجنبية يتطلب حصولهم على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية في التخصص المناظر داخل مصر، مع السماح بهامش لا يتجاوز 5% أقل من الحد الأدنى المقرر في عام الحصول على شهادة الثانوية العامة.

وأوضح أن الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي هي الجهة المختصة بإصدار تصاريح السفر للطلاب، وذلك بعد مراجعة شهادة الثانوية العامة، مع إلزام الطالب بتقديم بيان رسمي من مكتب التنسيق يوضح مجموعه والحد الأدنى للقبول بالتخصص الذي يرغب في دراسته.

كما أشار المجلس إلى ضرورة مراجعة قوائم الجامعات التي سيتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها في عدد من الدول، وهي: أوكرانيا، وجورجيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، موضحًا أن هذه القوائم تم إعدادها بعد دراسة التصنيفات الدولية للجامعات والتنسيق مع سفارات جمهورية مصر العربية في تلك الدول لإبداء الرأي بشأنها.

وأضاف أن المجلس توصل، بناءً على تلك الدراسات والمراجعات، إلى قوائم الجامعات المعتمدة التي سيتم النظر في معادلة الشهادات الصادرة عنها وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.

قائمة الجامعات الأوكرانية المعترف بها

1- V.N Karazin Kharkiv National University

2- Taras Shevchenko National University of Kyiv

3- National Technical University of Ukraine “Lgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

4- National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

5- Lviv Polytechnic National University LogoLiviv Polytechnic National University More

6- Sumy State University

7- Bogomolets National Medical University (في تخصصي الطب وطب الأسنان فقط)

وأشار إلى أن الجامعات للذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020، حيث سيتم النظر في معادلة الجامعات المذكورة فقط ولن يتم النظر في معادلة أي شهادة تمنح من جامعات أخرى في حالة قبول الطلاب بدءًا من العام الجامعي 2019/2020، أما الطلاب الذين سبق قبولهم قبل هذا العام، سيتم النظر في معادلة شهاداتهم حالة بحالة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، حرصه الكامل على مصلحة الطلاب إلا أنه في حالة عدم التزام الطلاب بضوابط وشروط الالتحاق بالجامعات الأجنبية، فلن يتم معادلة شهاداتهم الحاصلين عليها دون مسئولية على وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

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