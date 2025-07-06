اختبارات القدرات 2025.. الطريقة الوحيدة للتسجيل عبر التنسيق الإلكتروني

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الطريقة الصحيحة الوحيدة لتسجيل طلاب الثانوية العامة لعام 2025 في اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، وذلك في إطار الاستعداد للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأكدت الوزارة، أن التسجيل يتم إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي، من هنا. https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح التسجيل اعتبارًا من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025، وذلك لتحديد مواعيد وأماكن أداء الاختبارات في الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، مثل:

- الإعلام

- الفنون الجميلة

- الفنون التطبيقية

- التربية الرياضية

- التربية النوعية

- التربية الموسيقية

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن الموقع يُوفر للطالب إمكانية تحديد رغباته واختيار الكليات التي يرغب في أداء اختبار القدرات بها.

من جانبه، وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير الخدمات والإرشادات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على الطلاب، وضمان سلاسة عملية التسجيل.

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