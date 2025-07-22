للأطباء.. تفاصيل برنامج الزمالة المصرية بمعهد تيودور بلهارس

كتب- عمر صبري:

أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث أداء دوره في تدريب وتأهيل الأطباء ضمن برنامج الزمالة المصرية، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية في تطوير الكفاءات الطبية داخل المعهد.

وحصلت عدة أقسام بالمستشفى على اعتماد الزمالة المصرية، بما يعكس جاهزية المعهد وحرصه الدائم على توفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب المعايير الوطنية للتعليم الإكلينيكي.

تشمل الأقسام المعتمدة بالزمالة في المعهد أقسام الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض الكلى، والجراحة العامة، وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، والرعاية الجراحية المركزة، والتخدير، والرعاية المركزة، والمسالك البولية، يحصل المتدربون بها على تدريب شامل في التعامل مع الحالات الحرجة، بما يضمن تنمية مهاراتهم الإكلينيكية في بيئة عمل واقعية.

يتلقى المتدرب بالزمالة بأقسام المعهد التدريب على مناظرة الحالات ومتابعة المرضى بأجهزة المناظير المختلفة للجهاز الهضمى والكبد، ورعاية حالات القيء الدموي والغيبوبة الكبدية والإنسداد المراري، وعمل الإيكو للقلب إلى جانب التدريب على العيادة الخارجية، ومتابعة حالات الغسيل الكلوى، وغيرها من الحالات الطبية.

يتميز برنامج الزمالة في المعهد بدمجه بين الجانب العلمي والتطبيقي، من خلال تقديم محاضرات أسبوعية ولقاءات علمية منتظمة، ومناقشة الحالات الإكلينيكية من واقع العمل بالأقسام الداخلية والعيادة الخارجية، فضلًا عن توفير حلقات وورش عمل متخصصة تدعم التجربة التعليمية للمتدربين خلال مدة التدريب والتي يتفرغ فيها الأطباء المتدربون لتلقي التأهيل المهني اللازم وفقًا لمعايير الزمالة المصرية، التي تهدف إلى تخريج أخصائيين قادرين على تقديم رعاية صحية متميزة وتطبيق أعلى المعايير المهنية.

وقد قام الدكتور أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير المعهد، بتكريم الدكتور جمال عبد الناصر المتدرب من جمهورية اليمن، تقديرًا لأدائه المتميز وكفاءته خلال فترة تدريبه بقسم الجهاز الهضمي والكبد، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن عبد العزيز رئيس القسم.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما أظهره المتدرب من إلتزام وجدية وتميز علمي وعملي في مختلف جوانب التدريب الإكلينيكي.

ويُعد قسم الجهاز الهضمي والكبد أحد أبرز الأقسام التي تستقبل المتدربين ضمن البرنامج، حيث يشهد القسم سنويًا تخريج عدد من الأطباء المتخصصين من مختلف الدول، ممن تلقوا تدريبًا عمليًا ونظريًا عالي الجودة، ما يرسخ مكانة القسم كمركز متميز في تأهيل الكوادر الطبية على المستوى الإقليمي والدولي.

في هذا السياق، صرح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المعهد، أن إدارة المعهد تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير بيئة التدريب الطبي، بما يضمن مواكبة أحدث النظم والمعايير العلمية المعتمدة.

وأكد على أن دعم برنامج الزمالة المصرية يأتي في إطار حرص المعهد على بناء قدرات طبية ذات كفاءة عالية قادرة على تلبية إحتياجات القطاع الصحي وتقديم رعاية طبية متميزة، معربًا عن فخره بالمستوى الذي يحققه المتدربون بالمعهد من داخل مصر وخارجها.

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