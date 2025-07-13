مكافحة الحرائق.. مشروع تخرج بهندسة المطرية -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

نفَّذت مجموعة من طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان مشروعَ تخرج متميز بعنوان "Reliability-Centered Maintenance الصيانة المعتمدة على الموثوقية"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد هندسة المطرية، وإشراف الدكتور ياسر شعبان أستاذ التصميم الميكانيكي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ويعتمد المشروع على منهجية الصيانة المعتمدة على الموثوقية؛ وهي إحدى منهجيات الصيانة التي تهدف إلى التحول من الصيانة التقليدية المعتمدة على الوقت أو الأعطال إلى نموذج ذكي قائم على تحليل المخاطر والحالة الفعلية للمعدات، حيق قام الطلاب بدراسة شاملة لأنظمة الطلمبات (الكهربائية، الديزل، وطلمبة الجوكي) باستخدام أدوات تحليل احترافية مثل تحليل أنماط وأثر الفشل (FMEA)، وتحليل شجرة القرارات.

وتم تطبيق المشروع بشكل عملي على نظام مكافحة الحرائق بمول هيل تاون التابع لشركة "بالم يوز"؛ حيث اعتمد الطلاب على أحدث منهجيات الصيانة المطبقة عالميًّا، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وأداء الأنظمة وتقليل الأعطال.

ويهدف المشروع إلى إعداد خطة صيانة فنية متكاملة (يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية)، ورفع مستوى الاعتمادية وتقليل التوقفات غير المخطط لها، وخفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد، وضمان الامتثال لمعايير السلامة واللوحات التنظيمية.

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