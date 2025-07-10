صور| التجهيزات النهائية بجامعة القاهرة الأهلية استعدادًا للدراسة 2025/2026

كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية موسعة بمقر جامعة القاهرة الأهلية بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025/2026،

شملت الجولة عددًا من مباني الجامعة، من بينها مبنى (1) المخصص للمدرجات وقاعات الدراسة ومكاتب عمداء الكليات ومنسقي البرامج، وكذلك مبنى (ب) الذي يضم المعامل، والمكتبات، وقاعات الاطلاع، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس الجامعة القاعات الذكية ومعامل الحاسب الآلي والشاشات التفاعلية وأنظمة الصوتيات، فضلًا عن مرافق الخدمات الطلابية وأنظمة الحماية المدنية، حيث شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء التجهيزات النهائية بما يضمن بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة، تشمل أماكن انتظار السيارات، والتعاقد على كافتيريات جديدة، وإنشاء ملاعب رياضية لممارسة الأنشطة الطلابية.

مكتبات أكاديمية حديثة

خلال الجولة، وجه الدكتور عبد الصادق بإنشاء مكتبة إلكترونية حديثة، إلى جانب تخصيص أربع قاعات للمكتبات موزعة على القطاعات الأكاديمية المختلفة: القطاع الطبي، القطاع الهندسي، وقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما شدد على أهمية التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس لتزويد هذه القاعات بالمراجع والدوريات العلمية التي تلبي احتياجات الطلاب البحثية والتعليمية.

استعداد أكاديمي وموافقات البرامج

أكد رئيس الجامعة أن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات وافقت على عدد من اللوائح الخاصة بالبرامج الدراسية المقدمة من كليات الجامعة، موضحًا أن باقي الموافقات ستُستكمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية سيتم من خلال نظام إلكتروني متكامل سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا، بينما لا تزال المصروفات الدراسية قيد الإعلان، مؤكدًا أنها ستكون "متوازنة" وتعكس جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

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