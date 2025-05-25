قنديل: نسعى لدعم الطلاب الوافدين وإشراكهم في الأنشطة بجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

انطلق المهرجان الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة حلوان مستهدفًا الطلاب من مختلف الجنسيات الذين يدرسون بها، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة الوافدين.

أقيم المهرجان في الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان بالحرم الجامعي، وتضمن مجموعة متنوعة من المنافسات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز روح التنافس الرياضي والتفاعل الثقافي بين الطلاب. كذلك تضمن المهرجان دوري كرة القدم، دوري تنس الطاولة، دوري الشطرنج، حيث يتنافس الطلاب في أجواء مليئة بالحماس والتحدي.

وخلال كلمة ألقاها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة حث فيها الطلاب على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية مؤكدًا أن هذا الحدث يأتي ضمن جهود الجامعة لدعم الطلاب الوافدين وإشراكهم في الأنشطة المختلفة، مما يسهم في تعزيز اندماجهم داخل المجتمع الجامعي ومعرفة احتياجاتهم والعمل على توفيرها، وتوفير فرص للتواصل والتفاعل بين الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية، كما يهدف المهرجان إلى اكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كجزء من حياتهم الجامعية.

بهذا المهرجان، تؤكد جامعة حلوان التزامها بتقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الأكاديمية والأنشطة الرياضية والثقافية، مما يعزز من مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في دعم الطلاب الوافدين وتوفير بيئة تعليمية محفزة لهم.

عقد المهرجان بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان، هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريدة هاشم أمين الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، السيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية، نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، وجميع أعضاء مكتب الوافدين الدكتورة مونيكا موريس والدكتور عادل المهدي وعلي سلامه و هالة عبد النبي، وطارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة.

وفي ختام فعاليات المهرجان قام الدكتور رئيس الجامعة بتسليم الطلاب الوافدين المشاركين في المهرجان الميداليات والكؤوس وشهادات التقدير وتم التقاط الصور التذكارية مع مختلف الطلاب من كل الكليات ومختلف الجنسيات والمراحل.

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