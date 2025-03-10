الجامعة الأمريكية تقدم ورشة "أساسيات لغة الإشارة المصرية"

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق ورشة عمل جديدة تحت عنوان "أساسيات لغة الإشارة المصرية"، والتي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في لغة الإشارة، مع تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة، مثل الاعتقاد بأن لغة الإشارة لغة عالمية.

تعزيز مبدأ الشمول والتواصل

تسعى الورشة إلى تعزيز مبدأ الشمول من خلال تمكين المشاركين من التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر احتواءً وتفاعلًا في مختلف المجالات.

وأوضح ماجد حبشي، مدير قسم اللغات بكلية التعليم المستمر، أن الورشة مفيدة لمجموعة واسعة من الأشخاص، مثل أعضاء هيئة التدريس، المعلمين، العاملين في المجال الصحي، ومقدمي خدمات العملاء.

وأضاف أن هناك بالفعل 180 موظفًا من خدمة العملاء يتلقون حاليًا تدريبًا على لغة الإشارة بالتعاون مع الشركة الفرنسية المشغلة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل الورشة والمحتوى التدريبي

تُعقد الورشة داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة – ميدان التحرير، حيث يبدأ التدريب بتعليم لغة الإشارة للحروف الأبجدية العربية، إلى جانب التحيات الأساسية والمفردات المرتبطة بالعائلة، المهنة، الدين، المحافظات، والدول.

كما سيتعلم المشاركون كيفية التعبير عن المشاعر المختلفة باستخدام الصفات، مما يمكنهم من إجراء محادثات كاملة بلغة الإشارة المصرية.

التوعية بثقافة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

إلى جانب المهارات اللغوية، تركز الورشة على نشر الوعي بثقافة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مع تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، مثل الاعتقاد بأن الأشخاص الصم يعانون من إعاقة ذهنية أو أنهم غير قادرين على المشاركة الفعالة في المجتمع.

هذه الورشة تُعد خطوة مهمة نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مختلف المجالات، وتعزز من فرص التواصل الفعّال معهم، مما يسهم في تحقيق المزيد من الشمولية داخل المجتمع.

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