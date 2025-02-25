يرفع ضغط الدم 20 ملليمتراً زئبقي.. التدخين في رمضان يعرض هذه الفئات لجلطات قلبية أو مخية

كتب - عمر صبري:

قالت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، دكتوراه طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، أستاذ التغذية العلاجية، بقسم التغذية وعلوم الأطعمة المركز القومى للبحوث، إن صيام شهر رمضان يترتب عليه من تغيير في نظام تناول الطعام والسلوك المعيشي خلال مدة 30 يوماً، ولعدد ساعات تصل إلى 13 ساعة، الأمر الذي يترتب عليه إحداث تغييرات فسيولوجية وحيوية في جسم الإنسان، بسبب طول وانتظام هذه الفترة.

وأكدت أستاذ التغذية، خلال نشرة طبية بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن الصيام آمن على مرضى ارتفاع ضغط الدم المضبوط بالعلاج الدوائي ولا يوجد مضاعفات على الكلى أو العين أو المخ.

وأوضحت أنه لصيام صحي لمريض ضغط الدم يجب تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون، وتناول مشتقات الحليب لأنّ الكالسيوم ينظم ضغط الدم، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه لأنّها غنية بالبوتاسيوم الذي يتحكم بضغط الدم المرتفع.

ونصحت بالإقلال من النشويات كالأرز والخبز الأبيض، واستبدالها بالحبوب الكاملة مثل البرغل والفريك والخبز البلدى، لاحتوائها على الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذان يساهمان في خفض ضغط الدم، والإكثار من تناول البقوليات كالحمص، والفول، والبازلاء، والفاصولياء.

كما نصحت بالحرص على تناول السمك المشوي مرتين في الأسبوع على الأقل لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميجا3، كالسردين والماكريل، الإقلاع عن التدخين نهائيا، لأنّه يرفع الضغط بمقدار 20 ملليمتراً زئبقي على الأقل، كما يزيد احتمالات الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

اقرأ أيضاً:

بعد قرار وزير التعليم بتعميمه.. ما هو نموذج التوكاتسو في المدارس؟

خاص| "الأزهر" تقرر تدريس التربية الوطنية للطالبات أسوة بـ "العسكرية" للبنين

مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة جديدة

" التعليم" تعلن موانع المشاركة فى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. تعرف عليها